القصيم تسير أجود أنواع تمورها إهداءً لأبطال الحد الجنوبي

انطلقت اليوم من مدينة التمور في بريدة هدية أهالي منطقة القصيم للأبطال المرابطين من رجال الأمن في الحد الجنوبي ، والتي تأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم.

وتأتي هذه المبادرة هدية ومعايدة لأبطالنا الجنود المرابطين في الحد الجنوبي تعبيراً وتقديراً من سمو أمير منطقة القصيم وأهالي ومسؤولي المنطقة للدور العظيم الذي يقوم به جنودنا البواسل من دور بطولي في الثغور والصفوف الأمامية في الجنوب الغالي من المملكة ، وشجاعتهم في الحفاظ على مقدسات ومكتسبات وأمن هذا الوطن الغالي ، ووفاءً لأوفياء بذلوا شجاعتهم وحياتهم للدفاع والحفاظ عن أمن الوطن من الأعداء.

وقد اكتملت جميع الأعمال المرتبطة بتجهيز الكميات عبر أجود أنواع تمور المنطقة ، حيث تتوجه الشاحنات المحملة من مدينة التمور في مدينة بريدة بمنطقة القصيم إلى منطقتي جازان ونجران في اتجاهها إلى الحد الجنوبي.