 كوريا الشمالية: المزيد من “الهدايا” في الطريق لأمريكا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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كوريا الشمالية: المزيد من “الهدايا” في الطريق لأمريكا

كوريا الشمالية: المزيد من “الهدايا” في الطريق لأمريكا
المناطق - وكالات

قالت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء “إنها وجهت “هدية” للولايات المتحدة وإن المزيد في الطريق”.

وكان سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ يلقي كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها.

وقال هان للمؤتمر في جنيف “إجراءات الدفاع عن النفس التي تتخذها بلادي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الفترة الأخيرة هي هدية موجهة للولايات المتحدة دون غيرها”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستتلقى المزيد من الهدايا من بلادي طالما تعتمد على استفزازات متهورة ومحاولات لا طائل منها للضغط على جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

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