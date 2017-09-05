 الخميس انطلاقته .. 34 عارضا بمهرجان العنب واللجنة أنهت كافة الاستعدادت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الخميس انطلاقته .. 34 عارضا بمهرجان العنب واللجنة أنهت كافة الاستعدادت

الخميس انطلاقته .. 34 عارضا بمهرجان العنب واللجنة أنهت كافة الاستعدادت
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

انتهت اللجنة المنظمة لمهرجان العنب الثاني من توزيع أماكن عرض العنب على المزارعين المشاركين في المهرجان . أكد ذلك نائب المشرف التنفيذي لمهرجان العنب الثاني خيران الثبيتي والذي أشار إلى أن عدد عارضي العنب من المزارعين المشاركين في المهرجان وصل إلى 34 مشارك خصصت لهم أماكن بالمهرجان لعرض منتجهم الزراعي من العنب ، وقال إن مهرجان العنب الثاني والذي يستمر لمدة 5 أيام يصاحبه العديد من الفعاليات المتنوعة للرجال والنساء وبما يتناسب مع رغابتهم وميولهم مشيراً إلى أنه تم تخصيص موقع للنساء ستقام به الفعاليات النسائية وبإشراف نسائي . لافتاً إلى أن اللجان العاملة بالمهرجان تعمل على قدم وساق بما يضمن نجاح المهرجان والذي يعد الأول من نوعه في موطن المنتج . وقال الثبيتي إن منطقة بني سعد تعد واحدة من المناطق السياحية الجميلة بالمنطقة والتي يقصدها الزوار والمصطافين للاستمتاع بأجوائها ومناظرها الطبيعية وتمتلك العديد من المقومات السياحية ، مؤكداً أن المهرجان يعد تظاهرة سياحية وثقافية وترفيهية سيسهم في دفع عجلة التنمية السياحية والاقتصادية بالمنطقة.

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