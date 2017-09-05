“المياه الوطنية” تؤكد نجاح خطة إدارة وتشغيل قطاع توزيع المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لموسم حج 1438هـ

أعلن قطاع خدمات توزيع المياه في شركة المياه الوطنية نجاح الخطة التشغيلية في إدارة توزيع المياه والخدمات البيئية لحج هذا العام 1438هـ، مبيناَ أن ذلك جاء بعد استعدادات مبكرة للأعمال الفنية ومنظوماتها التقنية والإلكترونية، والخطط والهياكل التنظيمية والتشغيلية، وفي إطار من التكامل مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، بالإضافة إلى التنسيقات مع الجهات ذات العلاقة، والاستفادة المثلى من الموارد البشرية والمادية والفنية بما يحقق أفضل معايير الأداء في إدارة قطاع خدمات توزيع المياه بموسم حج هذا العام.

وأوضح المهندس محمد بن أحمد الموكلي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن نجاح الشركة في إدارة موسم الحج لهذا العام جاء بتوفيق من الله عز وجل أولاً، ثم بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة المركزية للحج، ومعالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة؛ مبيناً أن الخطط والاستعدادات المبكرة، ووضع البرامج التنفيذية والتشغيلية المتكاملة لموسم الحج، إلى جانب التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة كان لها الدور الأكبر في تميز الخدمات والأداء في القطاع المائي؛ لتتحقق -بفضل الله- إنجازات غير مسبوقة تحدث لأول مرة في قطاع توزيع المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ والتي تضمنت رفع كفاءة منظومة الخدمات التقنية والفنية والتشغيلية، وتوفير كميات مياه قياسية بالتنسيق مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وتهيئة منظومة الخزن الاستراتيجي والتشغيلي اللازم في المشاعر المقدسة بكميات مياه تخزينية إجمالية بلغت في ذروتها أكثر من (2.25) مليون م3.

وكشف المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة، أن إجمالي كميات المياه التي تم ضخها بشبكات المياه بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة قاربت الـ(30) مليون م 3. مبيناً أنه سيتم استكمال المخطط ضخه -إن شاء الله- بنهاية شهر ذي الحجة لتبلغ كمية المياه ما يقارب (40) مليون م3؛ وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق المتميز مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

ولفت الغامدي إلى أن استكمال أنظمة التشغيل والتحكم عن بعد وعملها بصورة متكاملة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يتم من خلال مركزين لنظام سكادا ومراقبة ضغوط المياه عن بعد في شبكات الإمداد والتكييف، والتي أشار إلى أنها ساهمت في توفير مرونة عالية في ديناميكية التشغيل والتحكم، ودعم الضغوط في الشبكات.

وقال: “إن توفر أنظمة المختبرات الذكية والمتنقلة المدعومة بكوادر وطنية مؤهلة، أسهمت في التأكد والحفاظ على جودة المياه المستهلكة في أعلى مستوياتها”، مبيناً أنه كان لهذه الجهود -بعد توفيق الله- دوراً بارزاً في نجاح الخطط والبرامج التي وضعت مبكرا، وتناغمت مع الجاهزية العالية للمنظومة الخدمية التي تم تشغيلها تجريبياً في وقت مبكر منذ الخامس عشر من ذي القعدة 1438هـ.

ولفت مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة إلى أن التخطيط والتنسيق المبكر ساهم في زيادة نسب التحسن في منظومة الخدمات مقارنة بالعام الماضي، مبيناً أن نسبة الزيادة في الكميات الواردة لمكة المكرمة بلغت في وقت الذروة 21 في المئة مقارنة بالعام الماضي وبمعدل (850) ألف م3/يوم، قابلها زيادة في معدل كميات المياه الموزعة بمكة المكرمة بمعدل بلغ 34 في المئة مقارنة بنفس الفترة، بالإضافة إلى زيادة في معدل كميات المياه الموزعة في المشاعر المقدسة بمعدل بلغ 45 في المئة. كما تناقصت معدلات الانقطاع لمناوبات إمداد المياه لأحياء مكة بمعدل 22 في المئة، وتقلصت الانقطاعات لإمدادات المياه لعموم المشاعر المقدسة بسبب الانكسارات العارضة بمعدل 41 في المئة، وتقليل طفوحات شبكات الصرف الصحي لعموم المشاعر المقدسة بمعدل 50 في المئة لنفس الفترة، فضلاً عن زيادة الكميات المخصصة لدورات المياه بالمسجد الحرام إلى أكثر من (50) ألف م3/يوماً من مصدرين مختلفين؛ وذلك لضمان استمرار الإمداد المائي وتشغيلها بضغوط جيدة على مدار الساعة، مع المحافظة على قرابة 75 في المئة من المخزون الاستراتيجي الفعلي حتى نهاية يوم 13 من ذي الحجة كإنجاز غير مسبوق، مدللاً على كفاءة خطط التحكم والتشغيل وإدارة الشبكات والترشيد بشكل متوازن.

ومن جهة أخرى أوضح الغامدي أن كفاءة التشغيل لمنظومة الخدمات البيئية (الصرف الصحي) خلال الموسم أظهرت نتائج متميزة مقارنة مع العام الماضي، مبيناً أن زيادة سعة شبكات نقل مياه الصرف الصحي بمنطقة العزيزية من خلال تعديلات تشغيلية لاستيعاب الزيادة في كميات مياه الصرف الصحي تجاوزت نسبتها 25 في المئة؛ مشيراً إلى أن كميات مياه الصرف الصحي المجمعة في وقت الذروة في موسم الحج قاربت (800) ألف متر مكعب يومياً.

وأرجع الغامدي هذا النجاح -بعد فضل الله وتوفيقه- إلى آلية تطبيق الخطة التشغيلية التي اتسمت بانسيابية ومرونة عالية، إذ لم تسجل أي معوقات أو انقطاعات مؤثره تذكر -ولله الحمد- في إدارة القطاع بمكة والمشاعر المقدسة، فضلاً عن الجهوزية العالية لفرق العمل الخاصة بمراقبة آلية الأداء، وغرف العمليات، وغرف التحكم الرئيسة، والفرق الميدانية -التي تضم موظفي الشركة ومقاوليها-، وقد عملت على مدار الساعة بأعداد فاقت الـ 3500 عنصراً.

وقدم قطاع توزيع المياه في شركة المياه الوطنية بهذه المناسبة، عظيم الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية والخاصة التي كانت شراكتها الاستراتيجية مع شركة المياه الوطنية بمثابة الداعم الحقيقي في نجاح الموسم ومنها: وزارة الحج والعمرة، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الأمن العام، أمانة العاصمة المقدسة، الإدارة العامة للمجاهدين، الإدارة العامة للدفاع المدني، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الشركة السعودية للكهرباء، وشركة زين؛ سائلا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد عزها ومجدها تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.