 خيرية جدم بمنطقة مكة توزع أكثر من ٨٠٠ ألف عبوة ماء في أيام التشريق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خيرية جدم بمنطقة مكة توزع أكثر من ٨٠٠ ألف عبوة ماء في أيام التشريق

خيرية جدم بمنطقة مكة توزع أكثر من ٨٠٠ ألف عبوة ماء في أيام التشريق
المناطق ـ مكة

نفذت جمعية البر الخيرية بمركز جدم بمنطقة مكة المكرمة هذا العام ، مشروع سقيا الحاج, الذي يستهدف الحجاج والمعتمرين في المشاعر المقدسة وحول المسجد الحرام والتي يسكن فيها كثير من الحجاج, وكذلك مواقف الحافلات وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسة سواعد العطاء ، وبإشراف ومتابعة لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام من الحجاج والمعتمرين في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحاجة الناس لمشروع السقيا, وقد تم بحمد الله توزيع ما يقارب ٨٠٠ ألف عبوة حتى اليوم الثالث من ايام التشريق ، وذلك بفضل الله تعالى ثم مساهمة عدد من المتبرعين والمحسنين.

وقد أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ محيسن الفهمي, عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم إمارة المنطقة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة , وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة وكذلك لمؤسسة سواعد العطاء وجميع المحسنين, سائلا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ضل قيادتنا الحكيمة والتي لا تألوا جهدا في تيسير أمور الحجاج والمعتمرين حتى يؤدوا عباداتهم في راحة واطمئنان .

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