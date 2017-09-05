أمير تبوك يتابع مغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ حالة عمار

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار اليوم في مكتب سموه بالإمارة نائب المشرف العام على أعمال الحج والعمرة محمد بن عبدالله الحقباني الذي اطلع سموه على تقارير الجهات المشاركة في تنفيذ المرحلة الثانية والاخيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام عقب عودتهم إلى اوطانهم بعد أداء مناسك الحج وهم يحملون لقيادة المملكة وشعبها كل محبة وتقدير تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله ومتابعة سمو وزير الداخلية في الحرص على خدمة ضيوف بيت الله الحرام .

وقدم سمو أمير المنطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة شكره لجميع العاملين بالمنفذ ، معرباً عن سعادته بنجاح موسم حج هذا العام وعلى ما شاهده من تفاني وإخلاص في العمل من جميع العاملين في مدينة الحجاج لخدمة حجاج ضيوف بيت الله الحرام المغادرين منفذ حالة عمار ، وأكد سموه على مواصلة الجهود لتسهيل أمور الحجاج اثناء مغادرتهم .

ومن جهته ‎رفع حجاج الدول العربية والإسلامية المغادرين مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك شكرهم وتقديرهم على الخدمات الجليلة والتسهيلات المميزة التي قدمت لضيوف الرحمن، والمشروعات العملاقة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة.

‎وقالوا: «إن اللسان ليعجز عن التعبير عما يدور في صدورنا من مشاعر، شكر وتقدير صادقة تجاه قادة المملكة وشعبها الوفي المعطاء بما قدم من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن، وما شهدناه ولمسناه على أرض الواقع شيء يفوق الوصف، ويدعوا للدهشة، بوجود هذه المشاريع العملاقة التي أنجزت في المشاعر المقدسة، من طرق وجسور وأنفاق ومباني وخدمات جاءت في فترة زمنية قصيرة لخدمة حجاج بيت الله الحرام». منوهين بالتنظيم المميز الذي صاحب حج هذا العام على جميع المستويات الأمنية والمرورية طوال أيام الحج، وتوفير الخدمات لحجاج بيت الله الحرام كافة، سواء في مكة المكرمة أم المدينة المنورة أم المشاعر المقدسة