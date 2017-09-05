 بوتين: العقوبات غير مجدية مع كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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بوتين: العقوبات غير مجدية مع كوريا الشمالية

بوتين: العقوبات غير مجدية مع كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إن كوريا الشمالية لن تتخلى عن برنامجها النووي إلا إذا شعرت بالأمان، وأضاف أن العقوبات لن تغير سلوك بيونغ يانغ.
وأضاف بوتن أن لا فائدة من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، منبها إلى أنها ستسبب معاناة إنسانية في البلاد، وأورد الرئيس الروسي أن لا معنى لاتهام بلاده بانتهاك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ثم مطالبة موسكو بعد ذلك بتأييد عقوبات جديدة.

واختبرت كوريا الشمالية، صباح الأحد، قنبلة نووية قالت إنها قنبلة هيدروجينية مصغرة يمكن تحميلها على صاروخ باليستي، ما أطلق تنديدا دوليا قويا، وصباح الاثنين، أجرت سول مناورات عسكرية بالذخيرة الحية شملت إطلاق صواريخ باليستية في محاكاة لهجوم على موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية.
وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي، الاثنين، أن مجلس الأمن سيجري خلال هذا الأسبوع نقاشا بشأن مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، على أن يعرض للتصويت الاثنين المقبل.
وتؤيد فرنسا وبريطانيا واليابان فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، في حين لم يعرف بعد موقفا موسكو وبكين.
وأعلنت هايلي في كلمة أمام مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ترغب في أن تتخذ المنظمة الدولية “أقوى إجراءات ممكنة” لمعاقبة كوريا الشمالية على تجربتها النووية الأخيرة.

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