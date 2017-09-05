 إدارات فرع عمل وتنمية منطقه مكة  تتنافس لتنفيذ برامج العيد بالمنطقه..تفاعل البرامج يسعد نزلاء الدور | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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إدارات فرع عمل وتنمية منطقه مكة  تتنافس لتنفيذ برامج العيد بالمنطقه..تفاعل البرامج يسعد نزلاء الدور

إدارات فرع عمل وتنمية منطقه مكة  تتنافس لتنفيذ برامج العيد بالمنطقه..تفاعل البرامج يسعد نزلاء الدور
المناطق - مكة - عادل الزهراني

تفاعلت كافه إدارات فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه بتنفيذ البرامج والفعاليات والأنشطه وتنوعها في  كافه الدور والادارات بمحافظات المنطقه ..
حيث وجه الدكتو محمدالقحطاني مستشار الوزير والمشرف العام على فرع وزارة العمل والتنميه الاجتماعيه بمنطقه مكه المكرمه جميع ادارات اجهزة فرع الوزارة بالمنطقه من تنفيذ برامج العيد وتنوعها
حيث تم تنفيد البرامج الترفيهية والتفاعليه لجميع ادارات المنطقه خلال عيد الأضحى المبارك ..
وقد  تفاعلت  كافه مراكز التأهيل الشامل  من  جدة  ومكه والطائف والقنفذة للذكور والإناث وكذلك دور الملاحظه الاجتماعيه في  جدة والطائف  ودور الضيافه في جدة والطائف  ومكه وتفاعلت دور الرعايه الاجتماعيه  بكلاً  من  الطائف وجدة  ومكه  والقنفذة  مع  برامج  وفعاليات العيد   لكافه  النزلاء  والتزيلات  من  ابائنا وأمهاتنا  الكرام  المتواجدات بالدور .
وكذلك  أقامت مكاتب المتابعه الاجتماعية برامج  لأبنائنا وبناتنا الايتام خلال   عيد  الأضحى المبارك
ومكاتب دار التربيه الاجتماعيه للفتيات بجدة  والطائف ومكه ومكاتب وحدات الحمايه الاجتماعيه بمكه وجدة والطائف  نفذت  برامج  ترفيهيه  لكافه نزلاء الدرر ..ومؤسسه التربيه  النموذجيه  بجدة ومكه ومؤسسه رعايه الفتيات بمكه
وقد تم  تنفيذ  برامج  ترفيهيه  وتفاعلية وجولات  ميدانيه لعدداً   من  الملاهي والمركز  التجاريه بالمحافظات وتنفيد برامج توعويه ومشاركات اجتماعيه تهدف  من  خلالها ادخال بهجه وفرح  العيد عليهم  وأسعادهم
وقد شكر  مستشار الوزير والمشرف العام على فرع  الوزارة بمنطقه مكه المكرمه كافه ادرارات المنطقه  على  تفاعلها المميز مع  برامج  العيد  وتنافسها الهادف  لإسعاد نزلاء الدور بتلك البرامج التوعوية والمميزة  .

 

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