 العاب متنوعه والقرية المرورية في مهرجان البطل للعيد بتبوك  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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العاب متنوعه والقرية المرورية في مهرجان البطل للعيد بتبوك 

العاب متنوعه والقرية المرورية في مهرجان البطل للعيد بتبوك 
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

حظي مهرجان “البطل للعيد” الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه  بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك حضور كثيف من قبل  الزائرين خلال الثلاثة أيام.
وتنوعت الفعاليات المقدمة مابين الألعاب الهوائية  للأطفال والرماية بكرات التنس والرمي بالسهم والقرية المرورية للأطفال وإقامة عدة مباريات أبرزها الكرة الهوائية والرماية بالسهم وكرة السلة  والمتاهة ومقعد الرمي ومصارعة السوما  ولعبة الكفوف ومنطقة مخصصة للألعاب الإلكترونية المتنوعة .
وقال مشرف التنظيم عبدالله الزهراني  إن المهرجان الذي يأتي  بدعم من الهيئة العامة للترفيه شهد تفاعلاً عالياً من قبل الزوار حيث استمتعوا بالعروض والهدايا ومسابقات المسرح.

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