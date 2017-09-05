ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على تويتر “إنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أمريكية (فائقة التوتر) وذلك في إطار من التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد”.

ولم يوضح ترامب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة يشير.

وكان سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، هان تاي سونغ، صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن بلاده وجهت “هدية” للولايات المتحدة، وأن المزيد في الطريق، وذلك في سياق كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة، بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها.