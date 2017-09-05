 ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتفقد تجهيزات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي “بسمة حياة” تعايد الأطفال مرضى السرطان بالمستشفى التخصصي تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها “آسيا بيزنيس ديلي” : كوريا الشمالية تنقل صاروخا عابرا للقارات لساحلها ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان العاب متنوعه والقرية المرورية في مهرجان البطل للعيد بتبوك  إدارات فرع عمل وتنمية منطقه مكة  تتنافس لتنفيذ برامج العيد بالمنطقه..تفاعل البرامج يسعد نزلاء الدور بعد تحذيرات مدى من التمرير المزدوج .. ناشطون يتسألون : أين التجارة ؟ بوتين: العقوبات غير مجدية مع كوريا الشمالية أمير تبوك يتابع مغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ حالة عمار ترامب يرفع القيود عن حمولات الصواريخ الكورية الجنوبية

ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان

ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على تويتر “إنه يجيز لليابان وكوريا الجنوبية شراء أسلحة أمريكية (فائقة التوتر) وذلك في إطار من التوتر المتزايد مع كوريا الشمالية التي أجرت سادس تجربة نووية الأحد”.

ولم يوضح ترامب على الفور إلى أي نوع من الأسلحة يشير.

وكان سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة، هان تاي سونغ، صرح في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن بلاده وجهت “هدية” للولايات المتحدة، وأن المزيد في الطريق، وذلك في سياق كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة، بعد يومين من إجراء بلاده سادس وأكبر تجربة نووية لها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>