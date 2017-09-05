 “آسيا بيزنيس ديلي” : كوريا الشمالية تنقل صاروخا عابرا للقارات لساحلها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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“آسيا بيزنيس ديلي” : كوريا الشمالية تنقل صاروخا عابرا للقارات لساحلها

“آسيا بيزنيس ديلي” : كوريا الشمالية تنقل صاروخا عابرا للقارات لساحلها
المناطق - وكالات

ذكرت صحيفة “آسيا بيزنيس ديلي” الكورية الجنوبية، الثلاثاء، نقلاً عن مصدر مخابرات لم تكشف عنه، أن كوريا الشمالية شوهدت وهي تحرك ما بدا أنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه ساحلها الغربي.
وقالت الصحيفة إن تحريك الصاروخ بدأ يوم الاثنين بعد يوم من سادس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية، وتم رصده أثناء نقله ليلاً لتجنب الأقمار الصناعية. ولدى كوريا الشمالية منشآت إطلاق لبرنامجها الصاروخي على ساحلها الغربي.
وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها لا تستطيع تأكيد ما ورد في التقرير. وأبلغت البرلمان يوم الاثنين أن كوريا الشمالية تعد لإطلاق المزيد من الصواريخ بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات في أي وقت.

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