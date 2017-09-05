 تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها

تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

انهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استلام المقررات الدراسية لجميع المراحل وترحيلها إلى مكاتب التعليم الخارجية “رنية ، تربة ، الخرمة ، الموية ، جنوب شرق ، حداد ، ميسان ، عشيرة ” وتوزيعها كذلك على المدارس التابعة للمكاتب الداخلية “الشرق ، الغرب ، الجنوب ، الحوية” وذلك قبل إجازة عيد الأضحى المبارك ، يأتي ذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف للاستعداد للعام الدراسي الجديد لضمان وصول المقررات إلى أكثر من 1800 مدرسة “بنين وبنات” تابعة لإدارة تعليم الطائف وبما يضمن استلام 251 ألف طالب وطالبة مقرراتهم الدراسية مع أول يوم دراسي وبداية متميزة للعام الجديد ، أكد ذلك المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الأستاذ محمد بن عامر النفيعي والذي أشار إلى أن الادارة العامة للتعليم بالطائف حرصت على تسخير كافة الإمكانات بما يحقق النجاح لترحيل المقررات الدراسية إلى المكاتب الخارجية والمدارس في المكاتب الداخلية ، لافتاً إلى أن عملية الترحيل تمت وفق خطة محددة ومجدولة زمنياً لإتمام عملية الترحيل في وقتها المحدد. منوهاً في الوقت ذاته بجهود الجميع في لجنة الاستعداد للعام الدراسي وادارة المستودعات وقسم المقررات المدرسية ومكاتب التعليم الداخلية والخارجية في متابعة عمليه ترحيل المقررات الدراسية واستلامها اولاً بأول.

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