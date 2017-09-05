صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء فعاليات المعرض التوعوي الترفيهي بحلته الثالثة في التاسع عشر من ذو الحجة 1438 هـ، لمدة خمسة أيام بمنتزه الملك عبدالله البيئي بدعم الهيئة العامة للترفيه، وبشراكة حكومية مع أمانة الأحساء، و يقدم المعرض أساليب تثقيفية للصحة العامة بطابع توعوي ترفيهي وتثقيفي معتمداً على تقنيات مجسمة حديثة، تقدم لأول مرة على مستوى المملكة.

وأبان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبد الحميد بن عبدالله العمير، بأن صحة الأحساء تتطلع من خلال المعرض “تعرف واكتشف عن قرب” لنشر الوعي والمفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع، والتي تأتي ضمن أهداف وزارة الصحة الرامية فيتمكين المجتمع من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم، عبر ترسيخ السلوك الصحي السليم للوصول إلى تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، و خفض حدوث الأمراض وطرق الوقاية منها، والعمل على اكتساب المجتمع مهارات صحية من شأنها تطوير أسلوب الحياة، وجعله أكثر صحية لكافة أفراد المجتمع.

وقدم العمير شكره وتقدير للهيئة العامة للترفيه على دعمها للمعرض وما تقدمه من جهود بناءة من شأنها تعزيز توجيهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز السياحية الداخلية وتنمية صناعة الترفيه والفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقق أهداف الهيئة العامة للترفيه المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.. وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة ، كما قدم شكره لأمانة الأحساء على رعايتها الحكومية واستضافة المعرض على ارض منتزه الملك عبدالله البيئي ، وما تقدمه من خدمات .

وذكر رئيس اللجنة المنظمة مساعد مدير الشؤون الصحية المالي والإداري إبراهيم بن محمد الحجي: أن المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج الصحية والتي تقدم بأساليب توعوية وترفيهية، عبر تخصصات متعددة نسعى من خلالها تحقيق أهداف وزارة الصحة في التوعية الصحية للفرد والمجتمع، كما ويقدم المعرض عروض مسرحية، ومسابقات وجوائز، أركان توعوية، ومجسمات تثقيفية، عيادات متنقلة، حملة تبرع بالدم.