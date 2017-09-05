 صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي “بسمة حياة” تعايد الأطفال مرضى السرطان بالمستشفى التخصصي تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها “آسيا بيزنيس ديلي” : كوريا الشمالية تنقل صاروخا عابرا للقارات لساحلها ترامب يسمح ببيع أسلحة “فائقة التطور” لكوريا الجنوبية واليابان العاب متنوعه والقرية المرورية في مهرجان البطل للعيد بتبوك  إدارات فرع عمل وتنمية منطقه مكة  تتنافس لتنفيذ برامج العيد بالمنطقه..تفاعل البرامج يسعد نزلاء الدور بعد تحذيرات مدى من التمرير المزدوج .. ناشطون يتسألون : أين التجارة ؟ بوتين: العقوبات غير مجدية مع كوريا الشمالية أمير تبوك يتابع مغادرة حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ حالة عمار ترامب يرفع القيود عن حمولات الصواريخ الكورية الجنوبية تايلاند تقدم نتيجة إيجابية للأخضر قبل موقعة اليابان

صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي

صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي
المناطق - الأحساء - مريم البراهيم

تطلق مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء فعاليات المعرض التوعوي الترفيهي   بحلته الثالثة في التاسع عشر من ذو الحجة 1438 هـ، لمدة خمسة أيام بمنتزه الملك عبدالله البيئي بدعم الهيئة العامة للترفيه، وبشراكة حكومية مع أمانة الأحساء، و يقدم المعرض أساليب تثقيفية للصحة العامة بطابع توعوي ترفيهي وتثقيفي معتمداً على تقنيات مجسمة حديثة، تقدم لأول مرة على مستوى المملكة.
وأبان مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبد الحميد بن عبدالله العمير، بأن صحة الأحساء تتطلع من خلال المعرض “تعرف واكتشف عن قرب” لنشر الوعي  والمفاهيم والمعارف الصحية السليمة في المجتمع، والتي تأتي ضمن أهداف وزارة الصحة الرامية فيتمكين المجتمع من تحديد مشاكلهم الصحية واحتياجاتهم، عبر ترسيخ السلوك الصحي السليم للوصول إلى تحسين الصحة على مستوى الفرد والمجتمع، و خفض حدوث الأمراض وطرق الوقاية منها، والعمل على اكتساب المجتمع مهارات صحية من شأنها تطوير أسلوب الحياة، وجعله أكثر صحية لكافة أفراد المجتمع.
وقدم العمير شكره وتقدير للهيئة العامة للترفيه على دعمها للمعرض وما تقدمه من جهود بناءة من شأنها تعزيز توجيهات حكومتنا الرشيدة في تعزيز السياحية الداخلية وتنمية صناعة الترفيه والفعاليات والأنشطة المتنوعة، التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع وتحقق أهداف الهيئة العامة للترفيه المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.. وذلك لما يمثله قطاع الترفيه من أهميّة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتوفير فرص العمل للمواطنين ومنح المدن السعودية قدرة تنافسيّة دوليّة ، كما قدم شكره لأمانة الأحساء على رعايتها الحكومية واستضافة المعرض على ارض منتزه الملك عبدالله البيئي ، وما تقدمه من خدمات .
وذكر رئيس اللجنة المنظمة مساعد مدير الشؤون الصحية المالي والإداري إبراهيم بن محمد الحجي: أن المهرجان يحتوي على العديد من الفعاليات والبرامج الصحية والتي تقدم بأساليب توعوية وترفيهية، عبر تخصصات متعددة نسعى من خلالها تحقيق أهداف وزارة الصحة في التوعية الصحية للفرد والمجتمع، كما ويقدم المعرض عروض مسرحية، ومسابقات وجوائز، أركان توعوية، ومجسمات تثقيفية، عيادات متنقلة، حملة تبرع بالدم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>