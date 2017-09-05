 رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتفقد تجهيزات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتفقد تجهيزات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتفقد تجهيزات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز
واس - المدينة المنورة

تفقد معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي, صالات الحجاج، وذلك ضمن استعدادات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن المغادرين إلى بلادهم.
وأكد خلال جولته أهمية تكثيف الجهود لخدمة الحجاج وتسهيل إجراءات مغادرتهم والتأكيد على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتيسير الخدمات كافة للحجاج ليعودوا إلى بلدانهم في يسر وأمان .
واطلع معاليه على استعدادات المطار لاستقبال الحجاج المغادرين بعد زيارتهم للمسجد النبوي، لافتاً الانتباه إلى أن الهيئة بجميع قطاعاتها أنهت استعداداتها للبدء في المرحلة الثانية وهي ترتيب مغادرة جميع الحجاج بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأمنية لضمان سهولة المغادرة .
من جانبه أوضح مدير عام سلطة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ماجد أبو دَاوُدَ، أن إدارة المطار جندت قرابة الـ5000 موظف بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة الحجاج المغادرين، مشيراً إلى أن مرحلة القدوم شهدت انسيابية في وصوله الحجاج واستيعاباً للأعداد هم خلال قدومهم للمطار هذا العام, مشيداً بجهود الجهات العاملة بالمطارات .
من جهته أوضح مدير عام شركة طيبة لتشغيل المطارات المهندس سفيان عبد السلام، أن شركة “طيبة” لتشغيل المطارات وبالتنسيق مع جميع الجهات العاملة في المطار ذات العلاقة انهت جميع الاستعدادات اللازمة لخطة المُغادرة من خلال العمل على تنفيذ المرحلة الثانية “مرحلة المُغادرة” للخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام لضمان توفير التنظيم والانسيابية .
وأفاد المهندس عبد السلام أن مرحلة القدوم شهدت وصول قرابة الـ 676 ألف حاج بزيادة 23% مقارنة بالعام الماضي, فيما بلغ إجمالي الرحلات 3156 رحلةً بنسبة زيادة بلغت 25% عن العام الماضي”, لافتاً الانتباه إلى أن مطار المدينة سيشهد زيادة كبيرة في حركة المُغادرة لهذا العام بنحو 45% في عدد الرحلات مقارنة بالعام الماضي, وستبدأ تسيير رحلات المُغادرة لحجاج بيت الله الحرام ابتداء من الغد .

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