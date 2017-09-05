 التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء

التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء
المناطق - متابعات

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت نقاط تفتيش ومواقع عسكرية للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح شمالي وشرقي العاصمة صنعاء.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الموالي للحكومة الشرعية، عن مصادر محلية، قولها “إن مقاتلات التحالف قصفت بكثافة نقاط تفتيش ومواقع لميليشيا صالح والحوثي في نقطة الأزرقين، بمديرية همدان”.

كما استهدفت غارات أخرى نقاط تفتيش للميليشيا بالقرب من النقطة التي تتحكم بمدخل صنعاء الشمالي، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء المنطقة عقب الغارات، فيما تصاعدت الأدخنة بكثافة في سماء المنطقة من المواقع المستهدفة.

ورجحت المصادر سقوط عدد من القتلى والجرحى من الميليشيات.

وتزامنت الغارات مع تواصل المعارك بين قوات الجيش ومسلحي الحوثي وصالح في مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

وتركزت المعارك بحسب المصادر في مناطق القرن والمدفون والقتب والجبيل ومحيط جبل المنارة.

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