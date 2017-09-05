 رئيس الوزراء اليمني يستقبل قادة التحالف العربي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس الوزراء اليمني يستقبل قادة التحالف العربي

رئيس الوزراء اليمني يستقبل قادة التحالف العربي
المناطق _ واس

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن قادة قوات التحالف العربي وعددًا من الضباط المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب .
وأشاد رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، بقادة وضباط قوات التحالف العربي وبتضحياتهم الكبيرة .
وأكد ابن دغر سيطرة الشرعية على 85 في المئة من الأرض, وأن هناك تقدمًا نحو تحقيق النصر الأكبر، وأن كل ذلك ما كان ليتم لولا فضل الله ثم عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي بنت وتبني تجربة مميزة في البناء الحضاري .
وأضاف : “نعم لقد فشل مشروع إيران بالمنطقة العربية وتحطمت أحلامهم بالسيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية” ، مشيرًا إلى أنه بعد عاصفة الحزم صارت لدينا قوة تحافظ على أمننا واستقرارنا وتحافظ على هويتنا العربية والإسلامية. ”
وأشار إلى الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان ودولة الكويت على الدعم الذي قدموه للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل من أسهم وساعد اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة .
وأكد القادة العسكريون في التحالف العربي من جهتهم، دعمهم لوحدة اليمن واستقراره .
وتطرق اللقاء، إلى عدد من الموضوعات المهمة على مختلف الجوانب العسكرية والاقتصادية والعمل المشترك برؤية واحدة في مواجهة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة .

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