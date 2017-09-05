 مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا لمليشيا الانقلاب في ميدي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا لمليشيا الانقلاب في ميدي

مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا لمليشيا الانقلاب في ميدي
المناطق _ واس

قامت مقاتلات التحالف العربي اليوم، بردع تعزيزات لمليشيا الانقلاب في جنوب شرقي منطقة ميدي الساحلية غرب محافظة حجة .
وأكد مصدر ميداني لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف رصدت تعزيزات وتجمعات لمليشيا الانقلاب مما أسفر عن تدمير مخزن للأسلحة وقتل وإصابة عدد من أفراد المليشيا .
ويخوض الجيش الوطني اليمني معارك مستمرة مع المليشيا الانقلابية لتطهير مواقع تقع تحت سيطرة الانقلابيين في أطراف مدينة ميدي .
ويعمل الجيش الوطني اليمني على استراتيجية استنزاف المليشيا في ميدي التي تتكبد خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد .

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