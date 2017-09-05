مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا لمليشيا الانقلاب في ميدي

قامت مقاتلات التحالف العربي اليوم، بردع تعزيزات لمليشيا الانقلاب في جنوب شرقي منطقة ميدي الساحلية غرب محافظة حجة .

وأكد مصدر ميداني لموقع ( سبتمبر نت ) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف رصدت تعزيزات وتجمعات لمليشيا الانقلاب مما أسفر عن تدمير مخزن للأسلحة وقتل وإصابة عدد من أفراد المليشيا .

ويخوض الجيش الوطني اليمني معارك مستمرة مع المليشيا الانقلابية لتطهير مواقع تقع تحت سيطرة الانقلابيين في أطراف مدينة ميدي .

ويعمل الجيش الوطني اليمني على استراتيجية استنزاف المليشيا في ميدي التي تتكبد خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد .