الذهب ينخفض بعدما لامس أعلى مستوى في عام

انخفض الذهب الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني الأرباح بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى في عام، لكن الأسعار تظل تتلقي الدعم من الطلب على الملاذ الآمن مع استمرار التوتر بشأن اختبارات كوريا الشمالية النووية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1332.40دولار للأوقية بحلول الساعة 1020 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر أمس الاثنين عند 1339.47 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1335.10 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.88 دولار للأوقية بينما انخفض البلاتين 0.8 في المئة إلى 998.85 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 في المئة إلى 976 دولارا للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2001 عند 1001 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.