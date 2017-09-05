الجبير : ” الحرب في اليمن لم نختارها بل فرضت علينا”

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير اليوم الثلاثاء، أنه “لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين”، مؤكدا أن إيران تزعزع الاستقرار في المنطقة من خلال حزب الله وشن الهجمات الإرهابية.

من جهة أخرى، قال الجبير إن ” الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا”، مشيراً إلى أنه “يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته”.

وأضاف أن ” إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”. كما رأى أن “تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مع المملكة “مثيرة للسخرية”، وأضاف “تعاملاتنا الدبلوماسية مع إيران بشأن الحج لا علاقة لها بتطبيع العلاقات لأننا نرفض تسييس الحج، ولا نرى أي جدية من إيران في الحوار والتعاون الدبلوماسي”.

وأشار “شعب قطر هم فقط يقررون من يحكمهم، ولا يوجد حصار على قطر، والدول كلها يجب أن لا تتسامح مع الإرهاب.. ولن نتعامل مع دولة تدعمه وتدعم العمليات الإرهابية إعلامياً، وسنقرر ما إذا كانت هناك عقوبات أخرى على قطر وفقا للظروف”.