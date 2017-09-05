 الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ينهي استعداداته لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ينهي استعداداته لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني

الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ينهي استعداداته لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني
المناطق _جدة

ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الاحداث و المشاركات الجماهيرية والرياضية , انهت إدارة الإسعاف بمحافظة جدة خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية بمباراة ( المنتخب السعودي & والمنتخب الياباني )ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 حيث تتمثل الخطة بالتالي :

– عدد المشاركين 32 مشارك .

– عدد الفرق الإسعافية 14 فرق اسعافيه بالإضافة لفرقة الاستجابة المتقدمة

وتاتي الية التشغيل كالتالي :

1- تشغيل عدد 5 نقاط تجمع وتحتوي كل نقطة على فرقة اسعافيه متكاملة .
2- تمركز عدد 3 فرق إسعافيه على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المبارة لوجود اعداد جماهيرية كثيفة امام البوابات وقبل بداية المباراة .
3- تشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية .
4- تمركز 6 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب .
5- رفع الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المبارة بمركز اسعاف ابحر /طيبة /ذهبان /النعيم /المطار /شمال جدة /الرحاب

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة/ عبد الله احمد أبوزيد .

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