الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ينهي استعداداته لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني

ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الاحداث و المشاركات الجماهيرية والرياضية , انهت إدارة الإسعاف بمحافظة جدة خطة الاستجابة وتقديم الخدمة الإسعافية بمباراة ( المنتخب السعودي & والمنتخب الياباني )ضمن تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 حيث تتمثل الخطة بالتالي :

– عدد المشاركين 32 مشارك .

– عدد الفرق الإسعافية 14 فرق اسعافيه بالإضافة لفرقة الاستجابة المتقدمة

وتاتي الية التشغيل كالتالي :

1- تشغيل عدد 5 نقاط تجمع وتحتوي كل نقطة على فرقة اسعافيه متكاملة .

2- تمركز عدد 3 فرق إسعافيه على مدخل مدينة الملك عبدالله قبل بداية المبارة لوجود اعداد جماهيرية كثيفة امام البوابات وقبل بداية المباراة .

3- تشغيل غرفة التحكم والقيادة داخل المدينة الرياضية .

4- تمركز 6 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب .

5- رفع الاستعداد والجاهزية بعد نهاية المبارة بمركز اسعاف ابحر /طيبة /ذهبان /النعيم /المطار /شمال جدة /الرحاب

صرح بذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة/ عبد الله احمد أبوزيد .