مقتل 12 انقلابيا في مواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز

قتل 12 وأصيب آخرين من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم شنه الجيش اليمني اليوم على منطقة حمير مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري “إن الهجوم استهدف جبل بمنطقة البركة بالعبدلة بجبهة حمير التابعة لمديرية مقبنة والتي كانت تتمرس فيه الميليشيا وتقوم بقنص واستهداف أفراد الجيش اليمني وتعيق تحقيق تقدم الجيش”.

وأضاف المصدر “أن 12 من الميليشيا قتلوا وأصيب آخرين وقتل أحد أفراد الجيش اليمني”.

وفي سياق متصل صد أفراد الجيش اليمني في جبهة الضباب عملية تسلل لميليشيا الحوثي على تحصينات الأفراد في منطقة خور أحد أهم مواقع خطوط المقدمة المطلة على منطقتي حذران والربيعي وكبدوا الانقلابيين خسائر كبيرة.