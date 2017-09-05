 مقتل 12 انقلابيا في مواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل 12 انقلابيا في مواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ينهي استعداداته لمباراة المنتخب السعودي والمنتخب الياباني الجبير : ” الحرب في اليمن لم نختارها بل فرضت علينا” الذهب ينخفض بعدما لامس أعلى مستوى في عام مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا لمليشيا الانقلاب في ميدي رئيس الوزراء اليمني يستقبل قادة التحالف العربي الخارجية المصرية تنفي تعرض بعثتها للاحتيال خلال مناسك الحج التحالف يقصف مواقع الانقلابيين في صنعاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يتفقد تجهيزات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز صحة الأحساء تطلق معرض ( تعرف واكتشف عن قرب ) بمنتزه الملك عبدالله البيئي “بسمة حياة” تعايد الأطفال مرضى السرطان بالمستشفى التخصصي تعليم الطائف ينهي تسليم المقرارات الدراسية داخل المحافظة وخارجها

مقتل 12 انقلابيا في مواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز

مقتل 12 انقلابيا في مواجهات مع الجيش اليمني غربي تعز
المناطق _ تعز

قتل 12 وأصيب آخرين من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في هجوم شنه الجيش اليمني اليوم على منطقة حمير مقبنة غرب تعز.

وقال مصدر عسكري “إن الهجوم استهدف جبل بمنطقة البركة بالعبدلة بجبهة حمير التابعة لمديرية مقبنة والتي كانت تتمرس فيه الميليشيا وتقوم بقنص واستهداف أفراد الجيش اليمني وتعيق تحقيق تقدم الجيش”.

وأضاف المصدر “أن 12 من الميليشيا قتلوا وأصيب آخرين وقتل أحد أفراد الجيش اليمني”.

وفي سياق متصل صد أفراد الجيش اليمني في جبهة الضباب عملية تسلل لميليشيا الحوثي على تحصينات الأفراد في منطقة خور أحد أهم مواقع خطوط المقدمة المطلة على منطقتي حذران والربيعي وكبدوا الانقلابيين خسائر كبيرة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>