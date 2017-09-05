تصفيات مونديال 2018: العراق يتغلب على الإمارات

قضى المنتخب العراقي على الآمال الضئيلة لنظيره الإماراتي بخوض الملحق الآسيوي، بفوزه عليه بهدف دون رد اليوم في الجولة العاشرة والأخيرة من منافسات المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة الى كأس العالم لكرة القدم 2018.

وبهذه النتيجة، ضمنت المنتخب السعودي على الأقل المشاركة في الملحق، علما بأنها تخوض لقاء مهماً الآن ضد اليابان “المتصدرة”، وتحتاج فيه إلى الفوز لانتزاع بطاقة التأهل المباشر بعد فوز أستراليا على تايلند 2 ـ 1 اليوم في أستراليا.

وسجل هدف المباراة التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، أيمن حسين عند الدقيقة 29، بعدما تابع برأسه تمريرة عرضية.