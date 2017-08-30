 الاتحاد السعودي ينفي استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودية و اليابان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الاتحاد السعودي ينفي استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودية و اليابان

الاتحاد السعودي ينفي استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبين السعودية و اليابان
المناطق _ جدة

الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد أنه لم يتم استبعاد أي إعلامي من تغطية مباراة المنتخبَيْن السعودي والياباني على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بمحافظة جدة.
وقال في بيان توضيحي: ما نُشر من مزاعم مغلوطة حول منع مراسل قنوات bein لا أساس له من الصحة؛ إذ إن المراسل تعمَّد أكثر من مرة الوجود في أماكن غير مسموح له بها رغم التنبيه عليه، بل إنه تعمد استفزاز المنظمين، وعدم احترامهم، مع الإصرار على تكرار مخالفاته؛ الأمر الذي تطلب اتخاذ الإجراءات المعتادة في مثل هذه الحالات وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها.
واكد الاتحاد السعودي أنه إذ يوضح ذلك فإنه يؤكد الالتزام بالأنظمة واللوائح، ومن بينها ما يتعلق بالتنظيم الإعلامي، والتعاون مع وسائل الإعلام ومنسوبيها بما يخدم الأهداف المرجوة، كما أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة حيال ما بدر من مراسل القناة من تصرفات غير مسؤولة.

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