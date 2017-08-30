 خلال موسم الحج رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتهريب (٣٨٦,٥٤) من الحشيش | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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خلال موسم الحج رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتهريب (٣٨٦,٥٤) من الحشيش

خلال موسم الحج رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتهريب (٣٨٦,٥٤) من الحشيش
المناطق _ عسير

خلال موسم الحج رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية يحبطوا عدة محاولات لتهريب (٣٨٦,٥٤) ثلاثمائة وستة وثمانون كيلوجرام وأربعة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر.

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه استمراراً لتنفيذ رجال حرس الحدود لمهامهم في رصد الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة فقد تمكن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ،نجران، عسير ) بعد توفيق الله خلال موسم الحج في الفتره من ١ /١٢/ ١٤٣٨هـ و حتى ١٣ /١٢/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر ، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة حسب مقتضيات الموقف وأسفر عن ذلك القبض على عدد (٢١) واحد وعشرون شخصاً من الجنسية الأثيوبية و عدد (٣) ثلاثة أشخاص يمنيي الجنسية وكان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم (٣٨٦,٥٤) ثلاثمائة وستة وثمانون كيلوجرام وأربعة وخمسون جراماً من مادة الحشيش المخدر.. وفي حينه تمت المباشرة في إستكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص و المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود مستمرون بعون الله وتوفيقه في التصدي لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها وإستقرارها ومقدراتها وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه خاصة في أيام الله الحرام.. والله ولي التوفيق .

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