 وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة البرلمانية السعودية البريطانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 14 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 5 سبتمبر 2017 ميلاديا

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وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة البرلمانية السعودية البريطانية

وزير الخارجية يلتقي رئيس اللجنة البرلمانية السعودية البريطانية
المناطق _ واس

التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في لندن اليوم رئيس اللجنة البرلمانية السعودية البريطانية النائب مارك منزي يرافقه 15 عضواً في البرلمان البريطاني.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية البريطانية التاريخية وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب معالي وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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