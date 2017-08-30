الحجري يتقدم المصلين على شهيد الواجب ” شراحيلي “

أدى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري وجموع من المصلين ، عقب صلاة عصر اليوم, صلاة الميت بجامع قرية الجعدية التابعة لمحافظة المسارحة , على شهيد الواجب الجندي أول / عبدالله محمد ناصر شراحيلي احد منسوبي حرس الحدود بمنطقة جازان , والذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان ..

وعقب الصلاة نقل ” الحجري ” تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, وتعازي صاحب السمو الملكي امير منطقة جازان وسمو نائبه لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ومغفرته ..

من جانبه عبر ذو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لكل من شارك في مواساتهم, سائلين الله تعالى أن يحفظ بلادنا وامنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة. من كل مكروه ..