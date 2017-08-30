وزير خارجية المانيا يطالب برفع وتيرة العقوبات ضد بيونغ يانغ

طالب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، اليوم الثلاثاء، برفع وتيرة العقوبات المفروضة ضد حكومة كوريا الشمالية مجددا موقف بلاده الرامي إلى التوصل لحل سلمي للأزمة.

وقال الوزير الألماني في تصريح صحفي في برلين إنه من الضروري توسيع نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة الكورية الشمالية كإغلاق نصف الموانئ العالمية أمام السفن الكورية الشمالية أو رفض استقبال عمال ضيوف من بيونغ يانغ.

وأضاف أن بعض المعلومات تشير إلى أن حكومة بيونغ يانغ ترسل عبر شركات حكومية كورية شمالية حوالي 50 ألف عامل من أجل العمل في 40 دولة بينها روسيا والصين.

وجدد غابرييل موقف الحكومة الألمانية الرافض للحلول العسكرية للأزمة مشيدا بموقف الصين الهادف إلى التوصل لحل سلمي يجعل شبه الجزيرة الكورية خالية من السلاح النووي.