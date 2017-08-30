 ولى العهد يكافئ كل لاعب فى المنتخب بـ300 ألف ريال بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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ولى العهد يكافئ كل لاعب فى المنتخب بـ300 ألف ريال بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم

ولى العهد يكافئ كل لاعب فى المنتخب بـ300 ألف ريال بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم
المناطق - الرياض

كافأ الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد، كل لاعب فى المنتخب بمبلغ 300 ألف ريال بعد نجاحهم فى التأهل إلى كأس العالم 2018 بروسيا.

وقالت صحيفة “المدرج” : ” سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يكافىء لاعبى المنتخب السعودى بـ٣٠٠ ألف ريال لكل لاعب”.

وكانت المنتخب قد تغلب على نظيره اليابانى 1-0 بالجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم بهدف نظيف سجله فهد المولد.

وتأهل المنتخب لمونديال روسيا 2018 بعدما حسم المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، خلف المنتخب اليابانى الذى حافظ على صدارته بـ 20 نقطة رغم الهزيمة، والذى حسم تأهله من الجولة الماضية، بفوزه 2 / 0 على أستراليا.

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