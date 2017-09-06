شاهد .. رقصة وليد عبدالله مع أحمد عيد بعد التأهل لمونديال 2018

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحارس المنتخب وليد عبدالله، وهو يقوم بالرقص مع رئيس الاتحاد السعودي السابق لكرة القدم، أحمد عيد ؛ وذلك احتفالًا بتأهل المنتخب السعودي إلى مونديال روسيا 2018، بعدما فاز في مباراة الحسم أمام المنتخب الياباني بهدف دون رد.

وتجاوب أحمد عيد بشكل جميل مع احتفال وليد عبدالله بالتأهل الكبير إلى المونديال، وشاركه الرقص بعد فوز الأخضر، لاسيما وأن أحمد عيد كان شريكًا في مسيرة المنتخب السعودي ببداية التصفيات قبل انتخاب عادل عزت، رئيس اتحاد الكرة الحالي، وإكماله للمسيرة.