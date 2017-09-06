 لاعبو الأخضر: تأهلنا إلى كأس العالم وأسعدنا الجماهير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لاعبو الأخضر: تأهلنا إلى كأس العالم وأسعدنا الجماهير

لاعبو الأخضر: تأهلنا إلى كأس العالم وأسعدنا الجماهير
المناطق - الرياض

أعرب لاعبو المنتخب عن سعادتهم البالغة بالتأهل إلى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل.

وتأهل “الأخضر” إلى المونديال بعد فوزه على نظيره الياباني بهدف دون رد، مساء الثلاثاء على ملعب “الجوهرة المشعة”، ليحسم صراع المركز الثاني على حساب المنتخب الأسترالي.

وقال عبدالمجيد الرويلي في تصريحات إذاعية عقب نهاية المباراة، إن: “مباراة اليابان كانت صعبة للغاية، إلا أن الفريق تمكن من تحقيق المكسب عن جدارة واستحقاق”.

وقدم مهاجم وهداف الفريق محمد السهلاوي، تباريكه إلى القيادات وجميع اللاعبين والجماهير بمناسبة العودة إلى كأس العالم، بقوله: “أبارك للجميع، اللاعبون أدوا مهماهم واستطعنا تحقيق التأهل بجدارة”.

وأوضح الحارس ياسر الميسليم أنه لا يهتم بمشاركته في مباريات المنتخب الوطني، مؤكداً: “لا يهم من يلعب، أنا وزملائي في حراسة المرمى هدفنا هو خدمة الوطن، وأبارك للجماهير على هذا الإنجاز”.

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