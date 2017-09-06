 لهذا السبب.. النشويات بالغة الأهمية لصحة الإنسان رغم ابتعاد الكثيرين عنها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. النشويات بالغة الأهمية لصحة الإنسان رغم ابتعاد الكثيرين عنها

لهذا السبب.. النشويات بالغة الأهمية لصحة الإنسان رغم ابتعاد الكثيرين عنها
المناطق - وكالات

أكدت دراسة أميركية حديثة أن النشويات بالغة الأهمية لصحة الإنسان كونها تمدّه بالعناصر الغذائية المهمة كالألياف وعدد من الفيتامينات، لافتة إلى أن الخبز الذي يبتعد عنه كثيرون مهم جدا لتأمين هذه العناصر.

على طريق الحمية الغذائية الخاطئة يسير كثيرون في حرب معلنة ضد الخبز، غير أن دراسة جديدة أجرتها Grain Foods Foundation أكدت ضرورة احتواء أي حمية على الحبوب، والتي يجب أن تشكل 30 في المئة من الوجبات اليومية لكل شخص.

الخبز ورقائق الذرة و خبز التورتيلا الشهير يجب أن تكون حاضرة على الموائد، حيث يلفت خبراء إلى أن تراجع الأطعمة الغنية بالنشويات يؤدي إلى نقص عناصر غذائية غاية في الأهمية لجسم الإنسان مثل الألياف والكاليسيوم وعدد من الفيتامينات كالحديد والمغنسيوم والزنك.

واستند الباحثون إلى دراسات استقصائية غذائية لعشرة آلاف شخص بالغ فوق عمر 19 عاما، جمعت من قبل المركز الوطني للإحصائيات الصحية في أتلانتا بالولايات المتحدة، وتم ربط ما يتناولونه يوميا من حبوب بالنسب التي يحتاجها كل منهم من المغذيات المتوفرة فيها.

وعلى الرغم من أن النشويات سمعتها سيئة في عالم المأكولات غير أنها، خاصة الحبوب الكاملة، يجب أن تصبح مكونا أساسيا في كل حمية غذائية، لأن سعراتها الحراية أقل مما يعتقده الكثيرون.

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