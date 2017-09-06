 اندلاع مظاهرات ضد ترامب في نيويورك.. والشرطة تعتقل المتظاهرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

اندلاع مظاهرات ضد ترامب في نيويورك.. والشرطة تعتقل المتظاهرين واشنطن: إيران كوريا شمالية ثانية لهذا السبب.. النشويات بالغة الأهمية لصحة الإنسان رغم ابتعاد الكثيرين عنها الاتصالات السعودية: المكالمات مجانا لمدة يومين احتفالا بالتأهل ولي عهد أبو ظبي يهنئ المملكة بالتأهل: “إنجاز مشرف للجميع” لاعبو الأخضر: تأهلنا إلى كأس العالم وأسعدنا الجماهير شاهد .. رقصة وليد عبدالله مع أحمد عيد بعد التأهل لمونديال 2018 شاهد.. برج خليفة يتزين احتفالا بتأهل المنتخب السعودي ولى العهد يكافئ كل لاعب فى المنتخب بـ300 ألف ريال بعد التأهل إلى نهائيات كأس العالم محمد بن راشد: رجال سلمان لمونديال 2018.. منتخب يستحق أن يمثل العرب وزير خارجية المانيا يطالب برفع وتيرة العقوبات ضد بيونغ يانغ الحجري يتقدم المصلين على شهيد الواجب ” شراحيلي “

اندلاع مظاهرات ضد ترامب في نيويورك.. والشرطة تعتقل المتظاهرين

اندلاع مظاهرات ضد ترامب في نيويورك.. والشرطة تعتقل المتظاهرين
المناطق - وكالات

اعتقلت شرطة نيويورك، 34 متظاهرا ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإلغاء برنامج “DACA” الذي يمنع ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا للولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

ووفقا لقناة “ABC news” الأمريكية، فإن الشرطة اعتقلت المتظاهرين أمام مبنى “برج ترامب”، مشيرة إلى أن تظاهرات أخرى خرجت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ووقف المتظاهرون حاملين اللافتات عند بوابات البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أشارت في وقت سابق إلى أن الإدارة الأمريكية أطلقت عملية إلغاء البرنامج والذي يطلق عليه “دريميرز” (الحالمون)، والذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في صيف عام 2012.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين وصلوا إلى الولايات المتحدة حينما كانوا أطفالا.

وللحصول على إمكانية المشاركة في البرنامج، يجب على المهاجر تلبية عدد من المتطلبات، بما في ذلك أن لا يكون لديه سجل جنائي، وأن يكون طالبا في إحدى الجامعات الأمريكية، أو أن يكون مسرحا شرفيا من الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>