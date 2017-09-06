اندلاع مظاهرات ضد ترامب في نيويورك.. والشرطة تعتقل المتظاهرين

اعتقلت شرطة نيويورك، 34 متظاهرا ضد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بإلغاء برنامج “DACA” الذي يمنع ترحيل المهاجرين، الذين وصلوا للولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

ووفقا لقناة “ABC news” الأمريكية، فإن الشرطة اعتقلت المتظاهرين أمام مبنى “برج ترامب”، مشيرة إلى أن تظاهرات أخرى خرجت في العاصمة الأمريكية واشنطن، ووقف المتظاهرون حاملين اللافتات عند بوابات البيت الأبيض.

وكانت وسائل إعلام أشارت في وقت سابق إلى أن الإدارة الأمريكية أطلقت عملية إلغاء البرنامج والذي يطلق عليه “دريميرز” (الحالمون)، والذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما في صيف عام 2012.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية للبرنامج في مساعدة المهاجرين غير الشرعيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والذين وصلوا إلى الولايات المتحدة حينما كانوا أطفالا.

وللحصول على إمكانية المشاركة في البرنامج، يجب على المهاجر تلبية عدد من المتطلبات، بما في ذلك أن لا يكون لديه سجل جنائي، وأن يكون طالبا في إحدى الجامعات الأمريكية، أو أن يكون مسرحا شرفيا من الخدمة في القوات المسلحة الأمريكية.