الأمم المتحدة لميانمار: أوقفوا أعمال العنف ضد الروهينجا

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريس، السلطات في ميانمار، الثلاثاء، إنهاء العنف ضد الروهينغا المسلمين في ولاية راخين، محذرا من مخاطر حدوث تطهير عرقي أو اضطرابات إقليمية.

كما دعا مجلس الأمن إلى الضغط من أجل ضبط النفس والهدوء، وبعث برسالة نادرة للمجلس المؤلف من 15 عضوا أعرب فيها عن قلقه من احتمال تحول العنف إلى “كارثة إنسانية لها تداعيات على السلام والأمن وتمتد خارج حدود ميانمار”.

وعندما سئل بشأن احتمال وجود تطهير عرقي قال غويتريس: “نحن نواجه خطرا وأتمنى ألا نصل إلى ذلك”.

وقال غويتريس: “أناشد الجميع. كل السلطات في ميانمار.. السلطات المدنية والسلطات العسكرية وضع نهاية فعلية لهذا العنف الذي أرى أنه يوجد موقفا يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة”.