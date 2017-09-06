 الإطاحة بأسيوي دهس رجل أمن واصطدم بـ 5 سيارات في الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الإطاحة بأسيوي دهس رجل أمن واصطدم بـ 5 سيارات في الطائف

الإطاحة بأسيوي دهس رجل أمن واصطدم بـ 5 سيارات في الطائف
المناطق - عادل الزهراني

تمكنت شرطة محافظة الطائف من الإطاحة بأسيوي دهس رجل أمن واصطدام بـ 5 سيارات في المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي إنه أثناء قيام دوريات المرور بواجبها بمنطقة الردف الترفيهي بمحافظة الطايف، شاهدت سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص تسير بسرعة عاليه، حيث حاول قائدها دهس رجل المرور ومن ثم مواصلة سيره عكس اتجاه السير ليصطدم بإحدى دوريات المرور و( 5 )سيارات أخرى لمواطنين.

وأضاف، أنه تم ضبطه بعد ذلك، حيث اتضح أنه مقيم من جنسية آسيوية ونقل رجل الأمن المصاب للمستشفى وغادر بعد تلقى العلاج اللازم وإحالة المقبوض عليه لجهة الاختصاص.

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