 القبض على “معنف الطفل” في الخبر.. وايقافه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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القبض على “معنف الطفل” في الخبر.. وايقافه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة

القبض على “معنف الطفل” في الخبر.. وايقافه تمهيدا لاحالته للنيابة العامة
الدمام - سطام الفروان

بناء على توجيه ⁧‫نائب أمير الشرقية،‬⁩ قبضت شرطة ⁧‫الشرقية‬⁩ على الشخص الذي ظهر يعنف طفلهُ في أحد المجمعات التجارية وإحالته للنيابة العامة‬⁩.

وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بالاشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الاشخاص بتعنيف ابنه بأحد المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، وقد وجه نائب امير المنطقة الشرقية بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه، فانه تمكن المختصون بشرطة محافظة الخبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصل اليه.

وتبين أنه مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، تم إيقافه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.

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