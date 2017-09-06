 فيديو: الفراج يكشف سبب حضور ولي العهد لمباراة اليابان ..ولماذا وجه بشراء تذاكر اللقاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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فيديو: الفراج يكشف سبب حضور ولي العهد لمباراة اليابان ..ولماذا وجه بشراء تذاكر اللقاء

فيديو: الفراج يكشف سبب حضور ولي العهد لمباراة اليابان ..ولماذا وجه بشراء تذاكر اللقاء
المناطق_متابعات

كشف الإعلامي وليد الفراج عن سبب حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمشاهدة مباراة المنتخب السعودي أمام اليابان ، ولماذا أعطى توجيها بشراء تذاكر هذه المباراة بالأمس.

وقال الفراج خلال تقديمه برنامج “أكشن يا دوري” أنه كان على علم بنية ولي العهد الحضور لمشاهدة اللقاء هو ومجموعة من الإعلاميين ولكنه لم يشأ أن يتحدث بالأمر حتى يصدر شئ رسمي.

ونقل الفراج عن مقربين من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قولهم أن الحضور الجماهيري لمباراة اليابان ربما قد يكون قليلا بسبب الغضب والإحباط لدى الجماهير عقب خسارة المنتخب أمام الإمارات في الجولة السابقة بهدفين لهدف، ليوجه ولي العهد بشراء تذاكر المباراة وفتح الأبواب مجانا للجمهور.

وأكد ولي العهد أنه سيكون أول الحاضرين وسيقف مع ممثل الوطن سواء كان منتصرا أو مهزوماً.

وتحدث الفراج عن المكافآت المنتظرة من ولي العهد للاعبين عقب الفوز والتأهل لكأس العالم بقوله: أبو سلمان بيضبطكم تضبيطة تاريخية ..ولكنه لم يكشف عن أية أرقام رسمية للمكافآت.

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