 قضية تعنيف جديدة: القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على ابن شقيقتهم بأسلاك كهربائية بإحدى قرى صبيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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قضية تعنيف جديدة: القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على ابن شقيقتهم بأسلاك كهربائية بإحدى قرى صبيا

قضية تعنيف جديدة: القبض على مجموعة أشخاص قاموا بالاعتداء على ابن شقيقتهم بأسلاك كهربائية بإحدى قرى صبيا
المناطق_أمل بهكلي

تعرض طفل 11 عاما الى اعتداء جسدي  وذلك بالضرب المبرح بأسلاك كهربائية من قبل 4 أشخاص هم أخواله وذلك باحدى قرى محافطة صبيا بمنطقة جازان ونقل الطفل لمستشفى صبيا العام اثر إصابات برضوض متفرقة وآثار الضرب في جسده.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه ورد بلاغ  لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين للمستشفى وخلال المعاينة إتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا.

وبسماع أقوال الطفل  ذكر ان  خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما اركبة في سيارته وتوجه به لمنزله بنفس القرية وإدخله بإحدى الغرف وحضر بقية أخواله واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية ومن ثم إخرجوه خارج المنزل دون ان يعرف سبب الاعتداء .

مبينا بأن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات.
وأكد الحكمي أنه تم القبض على الجناة وهم أخوال الحدث وجرى إيداعهم واوقفوا جميعا واشعرت النيابة العامة عن الحادثة والقبض.
مشيراً إلى أن حالة الحدث مستقرة ولله الحمد.

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