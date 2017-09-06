حملة حجاج جمعية البر الخيرية بأبها تعود من مكة

بحمد الله تعالى عادت قافلة حجاج بر أبها اليوم الثلاثاء 14 ذي الحجة 1438هـ لمدينة أبها بعد أن منَ الله عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام بكل يسر وسهولة ترعاهم عناية المولى عز وجل في ظل ما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – من الخدمات الشاملة المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام ، وعبر الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الأمين العام لجمعية البر بأبها عن سعادته الغامرة بنجاح موسم الحج لهذا العام مهنئا بذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده رعاهم الله رافعا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير رئيس الجمعية على متابعته سير الحملة منذو تحركها حتى عودتها وكذلك شكره لكل من ساهم لإنجاح هذه الحملة المباركة ، سائلا الله تعالى أن يكتب لهم الأجر ويعظم لهم المثوبة وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم الأمن والإستقرار على هذه البلاد وأهلها .