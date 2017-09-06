جامعة حائل تعلن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد..و تمدد ” التخصيص ” 48 ساعة

أعلنت جامعة حائل عن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد و اختبار تحديد المستوى في الفترة من يوم الأثنين الموافق 20 ذو الحجة 1438هـ و حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ذو الحجة 1438هـ على أن يتم إرسال رسائلSMS نصية تحدد اليوم و الوقت لكل طالب و طالبة .





و أكدت الجامعة أنه سيتم تمديد الفترة المخصصة للتخصيص لمدة 48 ساعة و التي كان المقرر أن تنتهي في يوم السبت الموافق 18 ذو الحجة 1438هـ حتى يتمكن جميع الطلبة الذين لم يتم تخصيصهم من الدخول و إكمال عمليات التخصيص الخاصة بهم .