 جامعة حائل تعلن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد..و تمدد ” التخصيص ” 48 ساعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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جامعة حائل تعلن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد..و تمدد ” التخصيص ” 48 ساعة

جامعة حائل تعلن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد..و تمدد ” التخصيص ” 48 ساعة
المناطق_حائل
أعلنت جامعة حائل عن موعد عقد اللقاء التعريفي للطلبة الجدد و اختبار تحديد المستوى في الفترة من يوم الأثنين الموافق 20 ذو الحجة 1438هـ و حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ذو الحجة 1438هـ على أن يتم إرسال رسائلSMS نصية تحدد اليوم و الوقت لكل طالب و طالبة .

و أكدت الجامعة أنه سيتم تمديد الفترة المخصصة للتخصيص لمدة 48 ساعة و التي كان المقرر أن تنتهي في يوم السبت الموافق 18 ذو الحجة 1438هـ حتى يتمكن جميع الطلبة الذين لم يتم تخصيصهم من الدخول و إكمال عمليات التخصيص الخاصة بهم .
كما اعتذرت الجامعة عن توقف الخدمات الإلكترونية بسبب خلل فني واعدةً بإصلاحه في القريب العاجل بمشيئة الله .

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