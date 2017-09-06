 «الخدمة المدنية» تواصل استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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«الخدمة المدنية» تواصل استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية

«الخدمة المدنية» تواصل استقبال طلبات التقديم على الوظائف التعليمية
المناطق_الرياض

تواصل وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة من 6 وحتى 20 من شهر ذو الحجة الجاري، استقبال طلبات تقديم الخريجات على الوظائف التعليمية البالغ عددها 4716 وظيفة عبر نظام جدارة على موقع الوزارة الإلكتروني، التي سبق وأن أعلنت عنها الوزارة وبشكل مفصل للرجال والنساء في اليوم الثاني من الشهر الحالي على بوابة الوزارة الإلكترونية.

ودعت الوزارة من خلاله بالتعاون مع وزارة التعليم للخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، حيث أشار الإعلان إلى أن إجمالي عدد الوظائف التعليمية 8666 وظيفة مخصصة.

ونوهت الوزارة من خلال إعلانها إلى أنها ستعلن عن أسماء المدعوات للمطابقة التي لا تعني الترشيح، خلال أسبوع من موعد انتهاء فترة التقديم، إلى جانب الكثير من تفاصيل الإعلان الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/announcement_201701.html .

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