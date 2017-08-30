الأرجنتين تتعادل مع فنزويلا وتعقد موقفها في تصفيات كأس العالم

فقد منتخب الأرجنتين نقطتين ثمينتين بتعادله على ملعبه مع منتخب فنزويلا 1/1 في الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، ليتعقد موقفه في التصفيات.

وبهذه النتيجة يكتفي منتخب الأرجنتين بنقطة ترفع رصيده إلى 24 نقطة متساويًا مع منتخب بيرو، ويحتل المركز الخامس مما يعقد موقفه قبل جولتين من انتهاء التصفيات، بينما يظل منتخب فنزويلا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.