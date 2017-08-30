 الأرجنتين تتعادل مع فنزويلا وتعقد موقفها في تصفيات كأس العالم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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الأرجنتين تتعادل مع فنزويلا وتعقد موقفها في تصفيات كأس العالم

الأرجنتين تتعادل مع فنزويلا وتعقد موقفها في تصفيات كأس العالم
المناطق_وكالات

فقد منتخب الأرجنتين نقطتين ثمينتين بتعادله على ملعبه مع منتخب فنزويلا 1/1 في الجولة السادسة عشر من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018، ليتعقد موقفه في التصفيات.
وبهذه النتيجة يكتفي منتخب الأرجنتين بنقطة ترفع رصيده إلى 24 نقطة متساويًا مع منتخب بيرو، ويحتل المركز الخامس مما يعقد موقفه قبل جولتين من انتهاء التصفيات، بينما يظل منتخب فنزويلا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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