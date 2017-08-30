 رئيس وزراء اليابان: كوريا الشمالية ليس لها “مستقبل مشرق” إذا استمرت في أفعالها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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رئيس وزراء اليابان: كوريا الشمالية ليس لها “مستقبل مشرق” إذا استمرت في أفعالها

رئيس وزراء اليابان: كوريا الشمالية ليس لها “مستقبل مشرق” إذا استمرت في أفعالها
المناطق_وكالات

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إنه يرغب في أن تدرك كوريا الشمالية أنه لن يكون لديها أي “مستقبل مشرق” إذا استمرت في طريقها الحالي، مطالباً بيونج يانج بتغير سياستها.
وأفاد آبي للصحفيين أنه يريد أن يبحث الوضع في كوريا الشمالية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن بشكل منفصل أثناء اجتماع هذا الأسبوع في فلاديفوستوك بروسيا, ومن المتوقع أن يبحث آبي وبوتين أيضًا التعاون الاقتصادي ومعاهدة سلام بين البلدين.

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