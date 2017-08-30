 عربات متنقلة بالمشاعر المقدسة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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عربات متنقلة بالمشاعر المقدسة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج

عربات متنقلة بالمشاعر المقدسة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج
المناطق_مكة

وفرت المديرية العامة للجوازات خلال موسم حج هذا العام عربات متنقلة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج بالمشاعر المقدسة , حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .
كما تم تخصيص فرقاً ميدانية بالعاصمة المقدسة والمشاعر مزودة بحقائب البصمة المتنقلة لدعم ومساندة الجهات الحكومية ومراكز إرشاد التائهين والمستشفيات للتعرف على هويات الحجاج بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ، كما تقوم هذه الفرق بخدمة الحجاج و أخذ الخصائص الحيوية للذين لم تظهر بصماتهم في سجلاتهم .

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