عربات متنقلة بالمشاعر المقدسة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج

وفرت المديرية العامة للجوازات خلال موسم حج هذا العام عربات متنقلة لتقديم خدمات الجوازات الإلكترونية للحجاج بالمشاعر المقدسة , حرصاً على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام .

كما تم تخصيص فرقاً ميدانية بالعاصمة المقدسة والمشاعر مزودة بحقائب البصمة المتنقلة لدعم ومساندة الجهات الحكومية ومراكز إرشاد التائهين والمستشفيات للتعرف على هويات الحجاج بالتنسيق مع مؤسسات الطوافة ، كما تقوم هذه الفرق بخدمة الحجاج و أخذ الخصائص الحيوية للذين لم تظهر بصماتهم في سجلاتهم .