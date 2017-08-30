أمير تبوك يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العام 2018م

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي منطقة تبوك التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا .

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين قال فيها ” يشرفني يا سيدي بإسمي ونيابة عن كافة أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى مقامكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا والذي يؤكد ويجسد اهتمامكم – حفظكم الله – ودعمكم للشباب والرياضة سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها “.

كما رفع سمو امير منطقة تبوك ببرقية مماثلة لسمو ولي العهد جاء فيها : ” يشرفني بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع إلى سموكم الكريم أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا ، وهو ما يجسد اهتمام وحرص سيدي خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على دعم الشباب والرياضة في المملكة والمتابعة المباشرة من سموكم الكريم ، سائلا المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها وأفراحها في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين