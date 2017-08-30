 السديس: نجاح موسم الحج خيبة أملٍ للمغرضين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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السديس: نجاح موسم الحج خيبة أملٍ للمغرضين

السديس: نجاح موسم الحج خيبة أملٍ للمغرضين
المناطق_مكة

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على نجاح موسم حج هذا العام 1438 هـ، مشيراً معاليه إلى تحقيق هذا التميز والإبداع في أداء الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن جاء بتضافر الجهود بين كافة القطاعات الخدمية المرتبطة بخدمة حجاج بيت الله الحرام الحكومة منها والأهلية.

وبين معاليه أن نجاح موسم الحج يتضمن توجيه رسائل خيبة أملٍ للمغرضين الحاقدين على نجاح المملكة العربية السعودية في تنظيم أداء نسك الحج لضيوف الرحمن وما تحقق هذا الموسم من نجاح أغلق كافة المحاولات والتأويلات التي كانت تنادي بتسيس الحج.

وأضاف معالي الرئيس العام أن استضافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – نصره الله – لأعداد من حجاج بيت الله الحرام على نفقته الخاصة، وفتح كافة المطارات الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية، ساهمت في إيصال رسائل هامة مفادها أن هذه البلاد المباركة بقيادتها وشعبها حملوا على عواتقهم خدمة الحجاج والتفاني بتقديم الغالي والنفيس لهم, والتي لم تقتصر على تسهيل أداء الحج فقط, بل شملت العناية بهم وتعزيز الأخوة والترابط بينهم والوقوف في نصرتهم وعلاج قضاياهم, ومساعدة من لم يستطع القيام بالحج في جميع أنحاء الكرة الأرضية جزاه الله عنا وعنهم خير الجزاء.

واختتم معاليه بالدعاء لله عز وجل أن يتقبل من حجاج البيت الحرام حجهم وعبادتهم وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين بالرحمة والمغفرة, وأن يجزي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وجميع القائمين على خدمتهم أحسن الجزاء وأوفر العطاء على ما يولون الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام من رعاية واهتمام إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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