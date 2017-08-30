 أمير تبوك يهنئ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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أمير تبوك يهنئ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

أمير تبوك يهنئ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم
المناطق_تبوك
هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة محمد بن عبد الملك آل الشيخ بمناسبة تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا.
وقال سموه في برقية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة : إن هذا التأهل يجسد ما يٌخص به قطاع الرياضة والشباب من دعم واهتمام من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهم الله – سائلاً المولى القدير لمنتخبنا التوفيق.
كما هنأ سموه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور عادل بن محمد عزت بمناسبة تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2018م.
وقال سموه في برقية مماثلة ” يطيب لي أن أهنئكم وزملائكم بمناسبة تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2018م في روسيا، سائلاً المولى القدير لكم مزيداً من التوفيق.

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