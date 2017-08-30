الهيئة العامة للترفيه ترفع مستوى الوعي الصحي بتنظيم فعالية المرح في الحركة

تنطلق اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017م في جدة ولمدة ثلاثة أيام فعالية “المرح في الحركة” التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ولأول مرة في المملكة. الفعالية التي تحتضنها عروس البحر الأحمر تفتح أبوابها من 5-11 مساء في ملعب الكعكي بحي الخالدية، حيث المساحة الكبيرة التي تسمح للعائلات بممارسة أفضل الأنشطة الترفيهية الحركية، وتعلم كيفية تحضير أشهى الأطباق والوجبات الصحية اللذيذة على الهواء مباشرة، والحصول على استشارات صحية لتغيير حياتهم للأفضل.

وفي تصريح خاص للمشرف على الفعالية، أوضح الأستاذ محمد حسنين أن الهيئة العامة للترفيه من خلال هذه الفعالية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 فاجأت الجميع كعادتها بإستقطاب أفضل المدربين والمدربات ووفرت العديد من الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع مجاناً لخلق مجتمع حيوي بنمط حياة صحي، فدمجت المرح بالأنشطة الرياضية بعدة أوجه منها إمكانية تحويل الطاقة الحركية من خلال ركوب الدراجات الهوائية إلى طاقة كهربائية والإستمتاع بمشاهدة فيلم عائلي! بالإضافة إلى سباق وتحديات ترفيهية يشرف عليها مدربون رياضيون متخصصون يحصل الفائزون فيها على جوائز مالية وغيرها من الألعاب الضخمة كالشطرنج العملاق والبلياردو والتسلق! كما حرصت الهيئة على تخصيص مساحة مغلقة للسيدات للإستمتاع باللعب معع أطفالهن وصديقاتهن براحة أكبر، ومساحة أخرى لشحن الطاقة والتلذذ بالأطعمة الصحية.

الجدير بالذكر أن مثل هذه الفعاليات الرياضية العائلية تحفز فئات المجتمع المختلفة على ربط ممارسة الرياضة بالمرح، وتزيد من الوعي الرياضي والذي بدوره يؤثر على الصحة النفسية والجسدية كونها من أهم مقومات جودة الحياة.