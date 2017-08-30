نظام إيران يقمع مظاهرات كردية احتجاجا على جرائم الاحتلال في “بانه”

أفادت مصادر كردية، بأن مدينة “بانه” شرق كردستان شهدت تظاهرات لنحو ١٥ ألف كردي، احتجاجا على استشهاد اثنين من “الكسبة” الكرد وإصابة ٤ واعتقال ١٢ شخص آخر على يد قوات الاحتلال الفارسي.

وأوضحت المصادر في تصريحات للمكتب الاعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز أن قوات النظام الفارسي المحتل فرضت حصارا أمنيا على مدينة “بانه” ونصبت أكمنة شديدة الحراسة والتسليح على جميع مداخل ومخارج المدينة لقطع الصلة بين سكانها ونظرائهم بالمدن الأخرى ، تخوفا من انتقال موجة الغضب والاحتجاجات المتصاعدة.

وأضافت المصادر ان السبب في تصاعد الأزمة هو الحملات الأمنية الشرسة التي أطلقتها قوات الاحتلال الفارسي لمواجهة حالة الغضب التي شهدتها المدينة الكردية.

وقالت إن حملات الاحتلال القمعية تضمنت كافة أشكال التنكيل غير الانساني من قتل وتعذيب واعتقال؛ مما أسفر عن مقتل البعض وإصابة آخرين بإصابات خطيرة واعتقال البعض الآخر.