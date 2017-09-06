شاهد.. تفاعل ولي العهد مع مشجع دعا له “الله يسعدك .. انت في القلب”

تفاعل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع أحد المشجعين بعفوية أثناء حضوره مباراة السعودية واليابان في ملعب الجوهرة.

وقام المشجع وناشط السوشال ميديا فيصل اليامي الذي تواجد بالقرب من المقصورة الرئيسة، بتصوير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يخاطب الأمير محمد بن سلمان معربًا له عن حبه وإعجابه الشديد بشخصه، فجاء رد ولي العهد بإشارة (على خشمي) حيث رفع إصبعه إلى أنفه. ومن ثم التقط اليامي فيديو سيلفي مع ابتسامة عريضة للأمير محمد بن سلمان.

وحجز المنتخب السعودي لكرة القدم بطاقة التأهل للمونديال الروسي إثر فوزه الثمين 1-0 على ضيفه الياباني في الجولة العاشرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور النهائي من التصفيات.