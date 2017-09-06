 زوار مهرجان الجوف حلوة 38 يحتفلون بالأخضر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

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زوار مهرجان الجوف حلوة 38 يحتفلون بالأخضر

زوار مهرجان الجوف حلوة 38 يحتفلون بالأخضر
الجوف ـ سهو الهشال

احتفل حضور و زوار مهرجان الجوف حلوة 38 و الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ، و المقام في منتزه الخزامى بسكاكا بفوز منتخبنا السعودي و تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2018 و التي سوف تقام بمشيئة الله في روسيا ، وطغت فرحة الحضور و سرورهم على أرجاء المهرجان ممزوجة بالشيلات الوطنية و الألعاب النارية .

و كان الحضور على موعد مع المتعة و الترفيه بإقامة العديد من الفعاليات العائلية على مسرح الفعاليات بدءً بمشاركة الدمى و الشخصيات الكرتونية ومرورًا بالألعاب الحركية و الترفيهية إضافة إلى المسابقات الخفيفة و مواهب الأطفال في الرسم و الإنشاد و تقديم العديد من الهدايا و الجوائز للمميزين و المشاركين .

كما استمتع الحضور بالطرب و بمشاركة المنشد الشاب سند الفهيقي و الذي قدم عددًا من المفردات الوطنية و الطربية وسط تفاعل من الحضور مضيفًا رونقًا على المكان مشعلاً الحماس في نفوس الحاضرين .

و في بادرة من بوادر الوفاء و تقديرًا من الأستاذ أنور الطالب مالك “شركة رزق الطيبات” للعاملين في المهرجان و للجهات المساندة فيه ، و تثمينًا منه للنجاح الذي شهده المهرجان ؛ قام الطالب بتقديم عددٍ من الهدايا العينية لهم .

و في شأن متصل قدمت الفنانة التشكيلية ابتهاج الزهراني هدية لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف عبارة عن لوحة من انتاجها ، تسلمها بالنيابة عن الفرع منسق الفعاليات الأستاذ أسامه بن فارس العويش ، مثمنًا للفنانة هذا الإهداء و مقدمًا لها شكره و تقديره و متمنيًا له دوام التوفيق و السداد .

الجدير بالذكر بأن المرحلة الثانية من مهرجان الجوف حلوة 38 سوف تكون على ضفاف بحيرة دومة الجندل و على مدى يومين متتاليين.

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